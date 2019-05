Bonn (www.anleihencheck.de) - Die FED hat auf ihrer FOMC-Sitzung Anfang Mai die Geldpolitik unverändert belassen und stellt darüber hinaus perspektivisch weiterhin keine Änderung des derzeitigen Leitzinsniveaus von 2,25% bis 2,50% in Aussicht, so Dr. Lucas Kramer von Postbank Research.Zudem halte sie an ihrer Ausrichtung fest, den zukünftigen Pfad ihrer Geldpolitik datenabhängig zu gestalten. Trotz Verweisen auf das nicht zuletzt wegen der Handelskonflikte schwierige globale Konjunkturumfeld und hieraus potenziell resultierenden Belastungen für die US-Wirtschaft sähen die Währungshüter aber bislang keinen Grund zum Handeln. Hingegen sei bei vielen Marktakteuren vor diesem Hintergrund und angesichts zuletzt in der Summe schwächerer US-Konjunkturdaten inzwischen die Überzeugung gereift, dass der nächste Zinsschritt wohl nicht mehr nach oben, sondern vielmehr nach unten erfolgen werde. Am US-Geldmarkt sei aktuell auf Sicht von zwölf Monaten ein um ca. 50 Basispunkte niedrigeres Leitzinsniveau eingepreist. (Perspektiven Juni 2019) (28.05.2019/alc/a/a) ...

