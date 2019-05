Köln (www.fondscheck.de) - Die Digitalisierung hat die Werbebranche in den vergangenen Jahren gründlich verändert, so die Experten von AXA Investment Managers.Und das Jahr 2018 markiere in dieser Hinsicht einen besonderen Wendepunkt: In den USA hätten die jährlichen digitalen Werbeeinnahmen 2018 mit 107,5 Milliarden US-Dollar erstmals über der Schwelle von 100 Milliarden US-Dollar gelegen und damit ein Plus von 21,8 Prozent gegenüber 2017 erreicht, wie der Branchendienstleister IAB und die Wirtschafts- und Unternehmensberater von PWC herausgefunden hätten. ...

