Brüssel (www.fondscheck.de) - Die Experten von BNY Mellon Investment Management stellen sich die Frage, wann der globale Abschwung kommt.Die Signale seien widersprüchlich: Sowohl in den USA als auch in Europa sei die Wirtschaft zuletzt wieder stärker gewachsen als erwartet, doch unter europäischen Unternehmen trübe sich das Geschäftsklima auch in diesem Frühjahr weiter ein. Aus Sicht eines Anlegers in Hochzinsanleihen müsse ein schwächeres Wirtschaftswachstum aber nicht unbedingt eine schlechte Sache sein, sage Dr. Ulrich Gerhard, Manager des BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund (ISIN IE00BD5CTX77/ WKN A2DHNY) bei Insight Investment - einer Gesellschaft von BNY Mellon IM: "Wir mögen es sogar, wenn die Wirtschaft langsamer wächst, denn das hält die Manager von schlechten Entscheidungen ab. Sie werden vorsichtiger und lassen sowohl bei der Kreditaufnahme als auch bei ihren Ausgaben mehr Umsicht walten. Ebenso gibt es allerdings Firmen, die Wachstum unbedingt brauchen. Diese sollte man meiden." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...