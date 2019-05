Erst vor wenigen Tagen vermeldete Heidelberger Druck, dass man unter dem Motto "Feel the experience" 70 Jahre Know-how in der Entwicklung, Montage, Produktion und Anwendung der Stahlfolder-Falzmaschinen am Standort Ludwigsburg feiere. Die lange Erfahrung zeitigt nach Unternehmensangaben durchaus Erfolg: Mit mehr als 400 verkauften Maschinen sei der 2016 eingeführten Stahlfolder TH/KH 82-P die aktuell meistverkaufte vollautomatische Kombifalzmaschine am Markt. Auch für die nächsten Jahrzehnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...