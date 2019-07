HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck hat nach einem schwachen ersten Geschäftsquartal seine Gewinnerwartung an das Gesamtjahr gesenkt. Die um das Restrukturierungsergebnis bereinigte Ebitda-Zielmarge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) werde 2019/20 bei 6,5 bis 7 Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Heidelberg mit. Bisher waren hier 7,5 bis 8,0 Prozent angepeilt worden. Nach Steuern wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Beim Umsatz rechnet Heidelberger aber weiter mit dem Erreichen des Vorjahresniveaus. Insgesamt schmeckte das den Anleger nicht: Im außerbörslichen Handel bei Lang & Schwarz sackte der Aktienkurs um gut drei Prozent ab./he

ISIN DE0007314007

AXC0275 2019-07-17/22:40