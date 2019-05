Mainz (ots) -



"Lass dich überwachen!" In der "PRISM IS A DANCER Show" mit Jan Böhmermann wird das ahnungslose Studio-Publikum wieder zum Mittelpunkt der Sendung - am Freitag, 31. Mai 2019, um 23.00 Uhr im ZDF.



"Ich möchte mich herzlich bei unseren Zuschauern im 'Studio König' in Köln-Ehrenfeld bedanken. Ohne leichtsinnige Menschen wie sie wäre 'Lass dich überwachen!' nicht möglich", sagt Jan Böhmermann.



Im Vorfeld seiner Show hat Jan Böhmermann das Live-Publikum wieder auf seine digitalen Aktivitäten scannen lassen. Peinliche Party-Selfies auf Facebook, totgeglaubte YouTube-Uploads, detailreiche LinkedIn-Lebensläufe - das Internet vergisst nichts. Aus der Summe der pikanten Fundstücke hat das Team eine bunte, ereignisreiche Show geschaffen, inklusive Studioaktionen, Einspielfilmen und prominenter Gäste. Unangenehm vorgeführt werden sollen die Kandidaten von Böhmermann natürlich keinesfalls, stattdessen gibt es für alle Teilnehmer der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Show tolle Preise zu gewinnen.



ZDFneo wiederholt die Sendung am Donnerstag, 27. Juni 2019, um 23.15 Uhr.



