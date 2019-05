SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv erweitert Sportangebot mit Futsal DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv erweitert Sportangebot mit Futsal 28.05.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SPORTTOTAL AG: sporttotal.tv erweitert Sportangebot mit Futsal Köln, 28. Mai 2019. Die sporttotal.tv gmbh, eine 100%ige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG und Deutschlands größte Multi-Sports-Streaming-Plattform, erweitert das Sportangebot und streamt künftig auch Spiele im Futsal, eine vom Weltfußballverband FIFA anerkannte Variante des Hallenfußballs, die auch in Deutschland immer mehr Fans findet. Damit sind jetzt Fußball ab der 4. Spielklasse abwärts, Volleyball, Feldhockey, Eishockey sowie Basketball als Sportangebote live und on demand auf sporttotal.tv und in der sporttotal.tv App verfügbar. Die Futsal-Herrenmannschaft aus der NOFV Regionalliga des VfL 05 Hohenstein-Ernstthal ist die erste Futsal-Mannschaft, die ab sofort die innovative Übertragungstechnologie von sporttotal.tv nutzt. Dafür wurde das HOT-Sportzentrum des Vereins mit zwei vollautomatischen Kamerasystemen ausgestattet, denn auch die Herren-Fußballmanschaft des VfL 05 aus der NOFV Oberliga-Süd wird die sporttotal.tv-Technologie zur Übertragung ihrer Heimspiele nutzen. Höhere Breitenwirkung durch Medialisierung "Mit dem VfL 05 Hohenstein-Ernstthal begrüßen wir einen der besten deutschen Futsal-Klubs bei uns auf sporttotal.tv. Mit Futsal erweitern wir zudem konsequent das Sportangebot auf unserer Plattform", erläutert Alexander Neyer, Head of Sports der sporttotal.tv. "Ich bin sicher, dass Futsal als Sportart durch diese Medialisierung weitere Fans gewinnen wird", so Heiko Fröhlich, 1.Vorsitzender VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. Konsequente Ausweitung des Sportangebots Nachdem sich sporttotal.tv erfolgreich als Marktführer in der Übertragung von Fußball von der vierthöchsten Spielklasse abwärts etabliert hat, weitet die Sports-Streaming-Plattform ihr Angebot sukzessive auch auf andere Sportarten aus: So streamt sporttotal.tv beispielsweise bereits die 1. und 2. Volleyball Bundesliga der Frauen und Männer. Dazu wurden alle 24. Volleyball-Bundesliga-Vereine mit dem vollautomatischen sporttotal.tv-Kamerasystem ausgestattet. Darüber hinaus ist die Kameratechnologie von sporttotal.tv auch im Feldhockey, im Eishockey oder im Basketball im Einsatz. Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 28.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816541 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816541 28.05.2019 ISIN DE000A1EMG56 AXC0149 2019-05-28/13:00