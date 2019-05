Bonn (www.anleihencheck.de) - Angesichts der aktuellen Erwartungshaltung an die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks ist es kaum verwunderlich, dass die Renditen an den Rentenmärkten in den vergangenen Wochen deutlich gesunken sind, so Dr. Lucas Kramer von Postbank Research.Hätten 10-jährige US-Treasuries zum Zeitpunkt der letzten Ausgabe der "Perspektiven" Ende April noch mit 2,57% rentiert, liege die Rendite aktuell rund 25 Basispunkte niedriger. Die Analysten von Postbank Research würden diese Abwärtsbewegung jedoch für etwas übertrieben halten. In ihren Augen spreche das immer noch solide Konjunkturumfeld in den USA gegen eine Leitzinssenkung der FED auf Sicht der kommenden zwölf Monate, zumal sie trotz der jüngsten Eskalation unverändert davon ausgehen würden, dass es in den Handelsstreitigkeiten zu Übereinkünften kommen werde. Kurzfristig dürfte die 10-jährige Treasury-Rendite daher eine moderate Gegenbewegung bis in den Bereich von 2,50% zeigen. Mit einer perspektivisch abflauenden konjunkturellen Dynamik in den USA würden die Analysten von Postbank Research es aber gleichwohl für wahrscheinlich halten, dass die Rendite auf Jahressicht wieder in den Bereich ihres aktuellen Niveaus sinken werde. ...

