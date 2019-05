Das erste in der Türkei produzierte Elektroauto wird eine Reichweite von 500 km bieten und in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 auf den Markt kommen. Das kündigte Industrieminister Mustafa Varank jetzt vor Journalisten an. Ein Prototyp soll Ende dieses Jahres vorgestellt werden. "Wir werden ein Elektrofahrzeug entwickeln, das leicht mit Rivalen konkurrieren kann", wird der Minister in Medien zitiert. ...

