Die Init Innovation in Traffic SE (ISIN: DE0005759807) setzt sich erfolgreich auch im amerikanischen Markt fest.

Das Nahverkehrsunternehmen Tri-County Metropolitan Transportation District (TriMet) mit Sitz in Portland hat mitgeteilt, dass Fahrgäste im Großraum Portland-Vancouver nun ihre Kundenkarte Hop Fastpass(R) der Apple Wallet hinzufügen und so den Fahrpreis mit ihrem iPhone oder der Apple Watch bezahlen können. Der Hop Fastpass(R) ist die erste ÖPNV-Kundenkarte in Nordamerika, die in der Apple Wallet nutzbar ist. Nahverkehrsnutzer in Portland-Vancouver können bequem kontaktlos mit Apple Pay Express Transit (Express-ÖPNV) bezahlen und so das von TriMet und INIT geschaffene elektronische Fahrgeldsystem nutzen.

Fahrgäste der Unternehmen TriMet, C-TRAN und Portland Streetcar können mit iPhone und Apple Watch an jedem der mehr als 1.200 von INIT auf Bahnsteigen, in Bussen sowie in Straßenbahnen der Region bereitgestellten Fahrgastterminals PROXmobil kontaktlos bezahlen. Einmal aktiviert, kann der Modus Apple Pay Express Transit (Express-ÖPNV) auch im Ruhezustand des Gerätes genutzt werden.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Portland zeigt Innovationsfreude

"TriMet ist seit Langem ein ÖPNV-Vorreiter, der bestrebt ist, den Kundenservice zu verbessern und die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs einfacher zu gestalten ", sagte TriMet General Manager Doug Kelsey. "Mit dem Hop Fastpass(R), der ersten US-amerikanischen ÖPNV-Kundenkarte in der Apple Wallet, können Fahrgäste im Großraum Portland-Vancouver jetzt kontaktlos bezahlen, indem sie einfach ihr iPhone oder ihre Apple Watch vor ein Hop-Lesegerät halten."

Wenn ein Fahrgast sein iPhone oder seine Apple Watch vor eines der Fahrgastterminals hält, kalkuliert das INIT-System den Fahrpreis, bestätigt die Transaktion im Onlinekonto des Kunden und zeigt dem Fahrgast in Echtzeit den ermittelten Fahrpreis an. Ein-und Aussteigen geht schnell und problemlos.

