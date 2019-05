Schon vor Monaten habe man die Vertrauenserosion als Leitmotiv desdiesjährigen Reports "In Gold We Trust" gewählt - "wir hätten unsnicht gedacht, dass uns die Regierung dafür so eine Steilvorlagegeben würde"."Das Vertrauen in Währungen, in Geld, in Notenbanken, in denUS-Dollar und die US-Ökonomie ist im Moment nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...