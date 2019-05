Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat am Dienstag Büros der Volkswagen-Tochter Porsche in Stuttgart und Weissach durchsucht. Es gehe dabei um den Verdacht, dass einem ehemaligen Betriebsratsmitglied unverhältnismäßig hohe Vergütungen gezahlt worden seien, teilte die Behörde am Dienstag mit.

