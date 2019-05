Der französische Medienkonzern Vivendi verstärkt sich mit einer Übernahme im Pay-TV-Geschäft.Für etwas mehr als 1 Milliarde Euro übernehme Vivendi eigenen Angaben zufolge die Luxemburger M7. Mit dem Kauf könne die eigene Pay-TV-Marke Canal+ in sieben weitere Länder expandieren. Die Canal+ Group könne sich nun mit dem Angebot an rund 20 Millionen Nutzer weltweit wenden, so Chairman Maxime Saada.Die Europäische Kommission muss dem Deal noch zustimmen. Die Aktien von Vivendi haben ...

