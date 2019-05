In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, die Deutsche Bank, Daimler, Nel, Tesla, BYD und Millennial Lithium. Die Aktie von Wirecard befindet sich weiter auf Erholungskurs und hat das "Vor-Skandal-Niveau" von 170 Euro fast wieder erreicht. Ist so langsam die Zeit gekommen, Gewinne mitzunehmen oder lohnt sich sogar noch der Einstieg? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die nach Wirecard beliebtesten beiden DAX-Aktien, Deutsche Bank und Daimler, die derzeit wenig Freude machen, um den nicht enden wollenden Höhenflug bei der Wasserstoff-Aktie Nel, den ebenfalls nicht enden wollenden Kursverfall bei Tesla und die Perspektiven für BYD aus China und Millennial Lithium.