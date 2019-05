Synack ist von CREST International dafür ausgezeichnet worden, dass es den Normen zur Erbringung qualitativ hochwertiger Penetrationstests entspricht.

Synack, das vertrauenswürdigste Crowdsourcing-Unternehmen für Penetrationstests, hat heute bekannt gegeben, dass es jetzt über eine CREST-Akkreditierung für Penetrationstests verfügt und in den USA als CREST-Mitgliedsunternehmen geführt wird. Dies ist eine weitere Bestätigung von Synack als Marktführer bei der Ausführung der effektivsten und effizientesten Penetrationstests.

CREST ist eine gemeinnützige Akkreditierungs- und Zertifizierungsorganisation, die den Markt für technische Informationssicherheit repräsentiert und unterstützt. CREST wurde 2006 als Reaktion auf den klaren Bedarf an stärker regulierten professionellen Dienstleistungen mit bekannter und zuverlässiger Qualität eingerichtet und wird mittlerweile weltweit als Qualitätssicherungsorganisation im Cyberbereich für die technische Sicherheitsbranche anerkannt. CREST hat sich in Ländern rund um die Welt zur anerkannten Norm für Penetrationstests entwickelt, die immer häufiger eine unabdingbare Voraussetzung für Unternehmen mit den strengsten Sicherheitsanforderungen sind, wie etwa bei staatlichen und finanziellen Dienstleistungen. Synack hat wissenschaftliche Mitarbeiter in mehr als 60 dieser Länder.

"Diese Akkreditierung beweist, dass die über Crowdsourcing durchgeführten Penetrationstests von Synack nach etablierten und bewährten Methoden mithilfe von Software und den weltweit besten Sicherheitsexperten vollzogen werden", so Dr. Mark Kuhr, CTO und Mitbegründer von Synack. "Bei der Akkreditierungsprüfung von CREST wird festgestellt, ob eine Organisation den vorgegebenen Normen in Bezug auf Risikoeinschätzung, technische Möglichkeiten und Verhaltenskodex gerecht wird. CREST ist sich als Organisation der Herausforderungen ganz klar bewusst, denen Unternehmen heute bei der Skalierung ihrer Sicherheitspraktiken ausgesetzt sind, und sie unterstützt die G2000 durch die Akkreditierung von Synack, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Wir wissen die Bestätigung zu schätzen, dass Synack all diesen wichtigen Anforderungen gerecht wird."

Synack setzt Schwerpunkte auf Vertrauen, Qualität und Einblicke als entscheidende Merkmale eines Penetrationstests. Bei dem Akkreditierungsverfahren wird festgestellt, ob eine Organisation den vorgegebenen Normen in Bezug auf Risikoeinschätzung, technische Möglichkeiten und Verhaltenskodex gerecht wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Penetrationstests ist Synack der Überzeugung, dass der Crowdsourcing-Ansatz zusätzliche Präzision, bessere Technologien, vertieftere Einblicke und stärkere Kontrolle mit sich bringt.

"Die CREST-Akkreditierung kommt einer weiteren Anerkennung der Penetrationstests von Synack bezüglich technischer Qualität und Präzision auf höchstem Niveau gleich", so David Charlton, leitender Produktstratege bei Synack und ehemaliger Leiter der Abteilung für Penetrationstests bei JPMorgan Chase Co.

CREST leistet nicht nur eine unabhängige, neutrale Einschätzung der Fähigkeiten eines Unternehmens in Bezug auf Penetrationstests, sondern bietet auch Wissenschaftlern die Gelegenheit, eine CREST-Qualifizierung zu erlangen. Zu den Mitarbeitern von Synack gehören Penetrationstester mit CREST-Zertifizierung. Synack bringt seine globale Gemeinschaft an auserlesenen Sicherheitsmitarbeitern in über 60 Ländern in den Genuss der Vorteile von CREST. CREST bietet einen strukturierten Einstiegspunkt für Penetrationstester auf der ganzen Welt und kann sich als wichtiges Sprungbrett für Mitglieder des Red-Teams von Synack erweisen. Synack freut sich auf eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der globalen Gemeinschaft, die sich für eine CREST-Qualifizierung interessiert.

Diese Akkreditierung ist ein weiterer Pfeiler, der darauf hinweist, dass Synack Vertrauen nicht auf die leichte Schulter nimmt. Firmen profitieren von Informationen und Effizienz, wenn sie Synack damit beauftragen, Schwachstellen auf effizientere und effektivere Weise aufzudecken und gleichzeitig eine starke Sicherheitsstellung aufrechtzuerhalten. Wer mit Synack zusammenarbeitet und seit über zwei Jahren Penetrationstests mittels Crowdsourcing vornimmt, ist bis zu 200 Prozent sicherer als jene, die dies nicht oder seit weniger als einem Jahr tun.

Aktuell sichert Synack über eine Billion Dollar an Fortune-500-Umsätzen, 75 Prozent der Top-Kreditkartenunternehmen, der zehn größten Beratungs- und Sicherheitsunternehmen sowie über 50 Prozent der Bundeskabinettsbehörden. Synack hat verschiedene Auszeichnungen erhalten, darunter den Preis als Cyber Defender 2019 von CB Insights, und wurde von CIO Review zu den 20 vielversprechendsten Anbietern von Sicherheitslösungen für Unternehmen, vom Software Report zu den 25 besten CyberSecurity-Unternehmen und von Wealthfront zu den karrierefördernden Unternehmen 2019 gezählt.

