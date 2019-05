Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7100 Pence belassen. Analyst James Gordon passte sein Bewertungsmodell für den britischen Pharmakonzern an die jüngste Performance in der Wirkstoffentwicklung an. Daraus habe sich eine leichte Reduzierung seiner Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2019 bis 2023 ergeben, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 21:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-05-28/13:59

ISIN: GB0009895292