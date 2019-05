SLEEPZ AG: SLEEPZ AG veräußert Geschäftsanteile an der URBANARA GmbH DGAP-Ad-hoc: SLEEPZ AG / Schlagwort(e): Verkauf SLEEPZ AG: SLEEPZ AG veräußert Geschäftsanteile an der URBANARA GmbH 28.05.2019 / 13:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch Berlin, 28. Mai 2019 - Die SLEEPZ AG (ISIN DE000A2E3772) hat heute einen Vertrag zum Verkauf der Geschäftsanteile an der URBANARA GmbH unterzeichnet. Käufer ist WAOW Global Ventures GmbH Der Kaufpreis beträgt EUR 2.700.000,- die grösstenteils zur Bedienung offener Verbindlichkeiten verwendet werden. Mitteilende Person Achim Hirsch, Vorstand, Tel: +49 (0)30 34 64 61 597, welcome@sleepz.com 28.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SLEEPZ AG Gipsstraße 10 10119 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 346 461 597 Fax: +49 (0)30 346 461 580 E-Mail: ir@sleepz.com Internet: www.sleepz.com ISIN: DE000A2E3772, DE000A2E4L59 (Aktie/share); DE000A2LQSV5 (Anleihe/bond)A2LQSV, WKN: A2E377, A2E4L5(Aktie/share); A2LQSV(Anleihe/bond) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange; Warschau EQS News ID: 816579 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816579 28.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A2E3772 DE000A2E4L59 (Aktie/share); DE000A2LQSV5 (Anleihe/bond)A2LQSV AXC0166 2019-05-28/14:00