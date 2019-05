London (www.fondscheck.de) - Schroders gibt die Übernahme von Blue Asset Management, einer deutschen Immobilien-Boutique mit Sitz in München, bekannt, so Schroders in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit diesem Schritt stärkt Schroders die Kompetenz im Bereich Private Assets und erweitert beträchtlich seine Ressourcen, Präsenz und Expertise im deutschen, österreichischen und schweizerischen Immobilienmarkt, um weltweite Investoren zukünftig noch besser betreuen zu können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...