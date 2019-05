VIG-HV GJ 2018 (1) - Präsentation. Am 24.5.19 um 11 Uhr fand die diesjährige HV der Vienna Insurance Group statt. 80,443.390 der anwesenden Aktien hielt der Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsverein, 11,092.216 Aktien die Social & Culture Beteiligungs GmbH, 2,277.354 Aktien Government of Norway. Jedenfalls unter jeweils 1 Mio. Stück waren Invesco und Vanguard. Die Norges-Bank war mit 24.760 Aktien vertreten. Als ich ins Anwesenheitsverzeichnis schaute, waren insgesamt 105,873.609 Aktien anwesend, die Kräfteverhältnisse bei den Abstimmungen waren also von vornherein klar. Generaldirektorin Elisabeth Stadler teilte uns die Erfolge in CEE mit: 180 Mio. potentielle Kunden in CEE, 25.000 Mitarbeiter in Österreich und CEE, 20 Mio. Kunden ...

