Was für ein Lebenszeichen von Aphria. Die Aktie des kanadischen Cannabis-Players hat in den vergangenen Tagen mehr als 20 Prozent zulegen können. Damit hat das Papier die Aktien der Konkurrenten Canopy Growth und Aurora Cannabis klar in den Schatten gestellt. Grund für die starke Performance der vergangenen Tage war eine Kaufempfehlung aus dem Hause Jefferies. Analyst Owen Bennet hat eine klare Kaufempfehlung für Aphria ausgesprochen. Sein Kursziel: 15 Kanadische Dollar. Das sind 45 Prozent mehr als der gestrige Schlusskurs an der Heimatbörse in Toronto und 74 Prozent mehr als das Korrekturtief vom vergangenen Donnerstag. Bennet erwartet, dass eine "signifikante Neubewertung" der Aktie bevorsteht. In seinem Cannabis-Ranking rangiert die Aktie von Aphria auf Platz 3 hinter Canopy Growth und Aurora Cannabis.

