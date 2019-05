Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) nur einen temporären Rückgang beim EBIT erlitten, da bei erwartet konstanten operativen Kosten der Umsatz in den Folgequartalen deutlich zulegen wird und so Skaleneffekte zum Tragen kommen. In der Folge belassen die Analysten das Kursziel unverändert und halten an dem positiven Votum fest.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz im ersten Quartal 2019 um 4,6 Prozent auf 21,98 Mio. Euro (GJ 2017: 21,01 Mio. Euro) gestiegen. Dagegen habe sich das bereinigte EBIT auf 0,16 Mio. Euro (GJ 2017: 0,75 Mio. Euro) deutlich reduziert. Hintergrund dieser Entwicklung sei die Vorbereitung für das erwartete Umsatzwachstum gewesen. Im Rahmen dessen habe USU auch in einem sehr kompetitiven Umfeld für IT-Personal die Belegschaft weiter ausgebaut, was mit einem Anstieg der operativen Kostenbasis einhergegangen sei, der im ersten Quartal 2019 eine nur unterproportionale Umsatzsteigerung gegenüber gestanden habe.

Der starke Ergebnisrückgang sei daher nur als temporär anzusehen. Folglich habe das Management die Guidance für Umsatz und Ergebnis für 2019 - mit erwarteten Erlösen in einer Range zwischen 98 und 101 Mio. Euro sowie einem bereinigten EBIT zwischen 7,5 und 10 Mio. Euro - bestätigt. Auch die Mittelfristplanung sei bestätigt worden, so GBC. Dennoch setze das Analystenteam sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisschätzung weiterhin an den unteren Rand der Prognosebandbreite. Dabei orientiere sich GBC an der Mittelfristprognose beim Umsatz 2021 von 140 Mio. Euro. In der Folge nehmen die Analysten bei ihrem DCF-Bewertungsmodell keine Änderungen vor, bestätigen das bisherige Kursziel von 24,70 Euro und erneuern das Rating "kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.05.2019, 14:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 27.05.2019 um 09:45 Uhr fertiggestellt und am 27.05.2019 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/18173.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.