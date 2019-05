MBA-Absolventen erzielen auf dem Arbeitsmarkt auch weiterhin Spitzengehälter

RESTON, Virginia, USA, May 28, 2019veröffentlicht, der auf Ergebnissen der jährlichen Corporate Recruiters Survey basiert, in deren Rahmen über 1.200 Arbeitgeber in 45 Ländern befragt werden, und der somit in Bezug auf Absolventen von MBA- und weiteren betriebswirtschaftlichen Masterstudiengängen Einblicke in die aktuellen Arbeitsmarkttrends liefert.



Absolventen von betriebswirtschaftlichen Masterstudiengängen erzielen vor allem in den USA äußerst hohe Einstiegsgehälter. Das mittlere Jahreseinstiegsgehalt, das US-Arbeitgeber neu eingestellten MBA-Absolventen im Jahr 2019 anzubieten beabsichtigen, liegt bei mindestens 115.000 USD - und damit mehr als doppelt so hoch wie das mittlere Einstiegsgehalt von Bachelor-Absolventen (55.000 USD. Inflationsbereinigt handelt es sich dabei um das höchste Einstiegsgrundgehalt, das je in den USA erzielt wurde. Die höchsten mittleren Einstiegsgehälter von US-Arbeitgebern gibt es in den Branchen Unternehmensberatung (135.000 USD) und Finanzdienstleistungen/Buchhaltung (125.000 USD).

"Arbeitgeber legen eindeutig hohen Wert darauf, Absolventen von MBA- und anderen betriebswirtschaftlichen Studiengängen einzustellen", so Sangeet Chowfla, President und CEO von GMAC."Der Bewerbermarkt ist besonders lebhaft, was die geografische Verlagerung von Studienorten betrifft, doch dies hat keinerlei Auswirkungen auf den Wert, den Arbeitgeber betriebswirtschaftlichen Masterabschlüssen beimessen."

Insgesamt beabsichtigt der Großteil der Arbeitgeber, die Einstiegsgehälter von MBA-Absolventen 2019 zu erhöhen (56 %), darunter 63 % der Arbeitgeber in der Asien-Pazifik-Region, 56 % der Arbeitgeber in den USA und 49 % der Arbeitgeber in Europa. Die mittleren Jahreseinstiegsgehälter weichen je nach Weltregion stark voneinander ab. Europäische Unternehmen wollen MBA-Absolventen dieses Jahr 95.000 USD zahlen, und der Mittelwert bei Unternehmen der Asien-Pazifik-Region liegt bei 45.000 USD.

Die Einstiegsgehälter, die US-Unternehmen zu zahlen beabsichtigen, liegen ähnlich hoch wie im Vorjahr; kürzlich in Kraft getretene Änderungen der H-1B-Arbeitsvisa-Regelung könnte sich positiv auf den Arbeitsmarkt 2020 auswirken.

48 % der US-Arbeitgeber beabsichtigen oder sind gewillt, 2019 Bewerber aus dem Ausland einzustellen. Dies entspricht etwa dem Wert von 2018am 1. April in Kraft trat. Letztere stellt für ausländische Absolventen, die ihren Abschluss an einer US-Hochschule erworben haben, gegenüber Bachelor-Absolventen einen Vorteil dar.

"In den letzten Jahren herrscht große Unsicherheit, in welche Richtung sich die Vergabe von US-Visa bewegen wird, was sich wiederum auf die Arbeitsmarkt- und Bewerbertrends auswirkt", so Chowfla weiter."Es wird sich zeigen, wie positiv sich die Änderung dieser Regelung auf den Zustrom ausländischer Studierender in die USA sowie auf deren Beschäftigungschancen auswirkt."

Das Vorhaben der Arbeitgeber, MBA-Absolventen einzustellen, ist zwar nach wie vor hoch, jedoch nun schon im zweiten Jahr in Folge unverändert.

Obwohl die Aussichten für MBA-Absolventen, nach ihrem Abschluss eine Stelle zu finden, im Vergleich zu den Vorjahren auch weiterhin hoch bleibt, gab nun bereits im zweiten Jahr in Folge ein geringerer Anteil anUnternehmen an, MBA-Absolventen einstellen zu wollen. Von den Arbeitgebern in den USA wollen 77 % im Jahr 2019 MBA-Absolventen einstellen - ein Rückgang wie bereits im Jahr davor. Ein etwas geringerer Anteil der befragten US-Unternehmen (66 %) gab im Vergleich zum Vorjahr (69 %) an, dieses Jahr wachsen und expandieren zu wollen, was auf Meldungen von Handelskriegen und höheren Einfuhrzöllen zurückzuführen sein könnte.

Knapp 87 % der Unternehmen in der Asien-Pazifik-Region gaben an, 2019 MBA-Absolventen einstellen zu wollen. Dies entspricht der höchsten Bereitschaft aller Weltregionen, auch wenn es im Vergleich zum Vorjahr (90 %) auch hier einen leichten Rückgang zu verzeichnen gibt. Knapp 69 % der europäischen Unternehmen gaben an, 2019 MBA-Absolventen einstellen zu wollen. Im Vergleich zu 2018 (64 %) ist dies ein Anstieg von 5 %.

Weitere internationale Arbeitsmarkttrends und Bestimmungsfaktoren

Der internationale Arbeitsmarkt legt in der Asien-Pazifik-Region und in Europa zu; in den USA ist er weiterhin rückläufig. Jeweils 71 % und 69 % der Unternehmen in Europa und in der Asien-Pazifik-Region beabsichtigen oder sind gewillt, 2019 ausländische Bewerber einzustellen - ein Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren.

In den unterschiedlichen Weltregionen gibt es verschiedene Gründe dafür, keine ausländischen Bewerber einstellen zu wollen. US-Arbeitgeber geben vermehrt Unsicherheit im Zusammenhang mit künftigen Änderungen der Gesetzeslage als Grund an (25 %), was die potenziellen positiven Auswirkungen der jüngsten H-1B-Regelung noch mehr in den Vordergrund rückt. Bei den Unternehmen in Europa und in der Asien-Pazifik-Region geben jeweils 15 % und 11 % die Gesetzeslage als Bestimmungsfaktor für das Einstellen ausländischer Mitarbeiter an.

"Unsere jüngsten Nachforschungen ergaben einen Rückgang an US-Unternehmen, die ausländische MBA-Absolventen einstellen, und gaben dabei Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation als Grund dafür an", so Megan Hendricks, Executive Director der MBA Career Services & Employer Alliance."Auch wenn die Bereitschaft von US-Unternehmen, ausländische Bewerber einzustellen, auch im diesjährigen GMAC-Bericht unverändert geblieben ist, hoffen wir, dass die Änderungen der H-1B-Regelung Studierende dazu ermutigen wird, in den USA zu studieren, um die Wirtschaftshochschulen und den Arbeitsmarkt vielfältiger zu gestalten."

"Der diesjährige GMAC-Bericht zu den Arbeitsmarkttrends von MBA-Absolventen verdeutlicht die vielversprechenden Chancen von Absolventen nach Abschluss ihrer Studiengänge", so Eric Cornuel, Director General und CEO von EFMD."Die weltweite Zunahme von erstklassigen Wirtschaftshochschulen hat auch die Beschäftigungsaussichten von Absolventen in aufstrebenden und regionalen Märkten erhöht. Momentan ist der beste Zeitpunkt, um einen MBA-Studiengang oder ähnliches zu studieren."

Befragung von Wirtschaftshochschulbewerbern zeigt die vielfältigen Karrierechancen von GME-Absolventen

Der GMAC hat darüber hinaus einen neuen Career Aspirations Report veröffentlicht, der auf den Daten der Prospective Students Survey von mba.com der letzten zehn Jahre basiert. Der neue Bericht zeigt, wie sich die Ziele der GME-Bewerber im Hinblick auf ihre beruflichen Laufbahnen nach Abschluss ihrer Studiengänge im Laufe der Zeit verändert haben, da ein Großteil der Bewerber heute eher ihren Karriereweg verbessern würden (41 %), als ihre Stelle (36 %) oder ihre Branche (27 %) zu wechseln.

Das Interesse der Bewerber am Gebiet Unternehmensberatung ist hoch: 36 % halten es für interessant. Zu weiteren interessanten Branchen gehören Finanzdienstleistungen/Buchhaltung (34 %), Produkte/Dienstleistungen (27 %) und Technologie (19 %). Der Wunsch, im Ausland zu arbeiten, stieg ebenfalls leicht an (2 %).

Der Bericht enthält detaillierte demografische Untergliederungen der Karriereinteressen von Studierenden nach Geschlecht, Alter und Weltregion/Staatsbürgerschaft/. Besuchen Sie hierfür die Webseite für Market Intelligence und Research auf gmac.com, um weitere Neuigkeiten zu Trends in Sachen Graduate Management Education zu erhalten.

