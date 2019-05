Die meisten Einzeltitel des deutschen Leitindex befinden sich derzeit in einem klaren Abwärtstrend, andere wenige haben wiederum bereits ein gewisses Aufwärtspotenzial ausgeschöpft. Drei der 30 Werte stechen jedoch im H4-Chart heraus und könnten in den nächsten Handelstagen oder -wochen für das Swing-Trading interessant sein. ALLIANZ (ALV.DE / WKN: 840400)Der Versicherungskonzern befindet sich nach den katastrophalen Rückgängen während der Dotcom-Blase und der Finanzkrise 2008 seit Ende 2012 wieder in einem nachhaltigen Aufwärtstrend und erreichte Anfang Mai 2019 mit 216,16 EUR den höchsten Stand seit Juni 2002. Ob das Allzeithoch von 383,73 EUR nochmals erreicht wird, bleibt ...

