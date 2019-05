Seit einiger Zeit bereits kämpft die Aktie von Evotec mit der Marke von 23,36 Euro, dem Septemberhoch 2018. Am heutigen Dienstag startet das Papier nun einen neuen Anlauf. Mehr als zwei Prozent gewinnt der Biotechwert auf 23,51 Euro. Damit ist Evotec ganz knapp hinter der Norma Group und ProSiebenSat.1 Media (jeweils plus 2,2 Prozent) der drittbeste Wert im MDAX des Tages. Auf dem Weg in Richtung Jahreshoch bei 25,83 Euro gilt es noch, das Maihoch bei 24,08 Euro zu überwinden.

