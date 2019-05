DGAP-News: Hamburger Getreide-Lagerhaus AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Hamburger Getreide-Lagerhaus AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.07.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-05-28 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburger Getreide-Lagerhaus AG Hamburg Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre ein zu der ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am Montag, den 08. Juli 2019 um 15:00 Uhr in die Patriotische Gesellschaft, Trostbrücke 6 in 20457 Hamburg - Raum Kirchhof. *Tagesordnung* 1. *Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates* Die Unterlagen können in den Räumen der Gesellschaft eingesehen werden oder auf der Internetseite der Gesellschaft unter hgl-ag.de 2. *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem amtierenden Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen. 4. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019* Im Falle der Wiederaufnahme der Börsennotierung schlägt der Aufsichtsrat vor, die ESC Esche Schümann Commichau, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnergesellschaft mbH, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. *Adressen für die Anmeldung, der Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventueller Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge* Folgende Adresse steht für die Anmeldung, eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge zur Verfügung: Hamburger Getreide Lagerhaus AG, Neuer Wall 18 - 20354 Hamburg Fax-Nr. 040 34 0372 E-Mail: hglag@web.de *Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts* Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nichtbörsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der o.g. Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. *Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG* Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden. *Teilnahme an der Hauptversammlung* Sämtliche ausgegebenen 323.000 Stamm-Stückaktien und 51.000 Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft sind im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowohl teilnahme- als auch stimmberechtigt. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen bis zum *1. Juli 2019, 24.00 Uhr *(MESZ) bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Anschrift in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) eingehen: *Hamburger Getreide-Lagerhaus AG, c/o Otto M. Schröder Bank AG, Axel-Springer-Platz 3 in 20355 Hamburg* Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist durch einen ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten besonderen Nachweis des Anteilbesitzes durch das depotführende Institut nachzuweisen. Der Nachweis des Anteilbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den, *17. Juni 2019, 0.00 Uhr* (MESZ) beziehen (sog. Nachweisstichtag) und ist in deutscher oder englischer Sprache in Textform zu erbringen (§ 126b BGB). *Gegenanträge und Wahlvorschläge* Anträge von Aktionären, insbesondere Gegenanträge von Aktionären zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Wahlvorschläge nach § 127 AktG einschließlich Begründung sind unter Nachweis der Aktionärseigenschaft bis zum *23. Juni 2019, 24.00 Uhr *(MESZ) schriftlich, per Telefax oder per E-Mail ausschließlich an die Gesellschaft zu richten. *Hinweise für alle Aktionäre:* Pro Depot werden nur max. zwei Eintrittskarten ausgestellt. Der Geschäftsbericht kann nach Anmeldung in unseren Geschäftsräumen oder auf unserer Internetseite eingesehen werden. Ein Versand in gedruckter Form erfolgt nicht. Hamburg, im Mai 2019 *Hamburger Getreide-Lagerhaus AG* _Der Vorstand_ 2019-05-28 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hamburger Getreide-Lagerhaus AG Neuer Wall 18 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 3576670 Fax: +49 40 340372 E-Mail: hglag@web.de Internet: http://www.hgl-ag.de ISIN: DE0006011505, DE0006011539 WKN: 601150, 601153 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816689 2019-05-28

