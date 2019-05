NEW YORK und REDWOOD SHORES, Kalifornien, May 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hex Five Security Inc., Entwickler von MultiZone, der ersten gesicherten Ausführungsumgebung für RISC-V, ist heute dem Partnerprogramm von AdaCore beigetreten, um die sichere Ausführung von Ada-Anwendungen auf RISC-V-Prozessoren zu ermöglichen. Im Rahmen der Initiative hat Hex Five eine Ada-Version des SDK MultiZone entwickelt und eine Referenzanwendung veröffentlicht, die zeigt, wie man Ada-Software sicher in MultiZone-Containern betreibt. Dieses Einsatzszenario ist besonders nützlich in sicherheitskritischen Bereichen wie Transport, Verteidigung und Luft- und Raumfahrt. Mit MultiZone Security können Entwickler schnell Open-Source-Bibliotheken, Binärdateien von Drittanbietern und Legacy-Code so konfigurieren, dass sie mit Ada-Anwendungen koexistieren und so ein beispielloses Maß an Sicherheit erreichen.



"AdaCore hat die Programmiersprachen Ada und SPARK für RISC-V-Entwickler entwickelt und bietet eine hochmoderne Umgebung für die sicherheitskritische Anwendungsentwicklung", sagt Quentin Ochem, Leiter der Geschäftsentwicklung bei AdaCore. "Durch die Partnerschaft mit Hex Five Security ermöglichen wir es unseren Kunden, die Vorteile von Drittanbieteranwendungen zu nutzen, die neben hochzuverlässigen Ada-Anwendungen laufen."

"Ada setzt den Goldstandard für die Entwicklung sicherheitskritischer Anwendungen", sagt Cesare Garlati, Gründer von Hex Five. "Die komplexen Anforderungen moderner eingebetteter Systeme werden jedoch zunehmend durch die Integration von leicht verfügbaren Bibliotheken von Drittanbietern erfüllt - die typischerweise nicht in Ada geschrieben sind. MultiZone Security bietet einen robusten und kostengünstigen Mechanismus zur Isolierung von nicht vertrauenswürdiger Software von Drittanbietern und ist damit eine perfekte Ergänzung zu den Ada-Komponenten."

Das MultiZone SDK für Ada wird am RISC-V Workshop in Zürich vom 12. bis 14. Juni 2019 offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Es steht kostenlos zum Download zur Verfügung unter https://github.com/hex-five/multizone-ada .

Über Hex Five Security

Hex Five ist der Entwickler von MultiZone Security, der ersten gesicherten Ausführungsumgebung für RISC-V. Die zum Patent angemeldete Technologie von Hex Five bietet eine richtlinienbasierte, hardwaregestützte Trennung für eine unbegrenzte Anzahl von Sicherheitsbereichen mit voller Kontrolle über Daten, Code, Interrupts und Peripheriegeräte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen benötigt MultiZone Security keine zusätzliche Hardware, dedizierte Cores oder unübersichtliche Programmiermodelle. Open-Source-Bibliotheken, Binärdateien von Drittanbietern und Legacy-Code können in wenigen Minuten konfiguriert werden, um ein beispielloses Maß an Sicherheit zu erreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://hex-five.com/

Über AdaCore

AdaCore wurde 1994 gegründet und liefert Softwareentwicklungs- und Verifikationswerkzeuge für geschäftskritische, sicherheitsbedingte und sicherheitskritische Systeme. Im Laufe der Jahre haben Kunden AdaCore-Produkte eingesetzt, um eine breite Palette kritischer Anwendungen in Bereichen wie beispielsweise kommerzielle Luftfahrt, Automobil, schienengebundener Verkehr, Raumfahrt, militärische Systeme, Luftverkehrsmanagement/-kontrolle, medizinische Geräte und Finanzdienstleistungen anzubieten und zu warten. AdaCore verfügt über einen umfangreichen und wachsenden weltweiten Kundenstamm; weitere Informationen finden Sie unter https://www.adacore.com/industries

Die AdaCore-Produkte sind Open Source und werden mit professionellem Online-Support durch die Entwickler selbst angeboten. Das Unternehmen hat seinen nordamerikanischen Hauptsitz in New York und seinen europäischen Hauptsitz in Paris. https://www.adacore.com

