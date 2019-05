In den USA wurde gestern auf Grund des "Memorial Days" nicht gehandelt. Am Freitag hatten sich Dow Jones und S&P 500 mit leichten Zugewinnen aus dem Handel verabschiedet. Für den Nasdaq 100 ging es etwas abwärts.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Beyond Meat, Fiat Chrysler, Uber, Lyft, Alibaba, Activision Blizzard und Shopify. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.