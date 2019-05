Immovaria Real Estate AG: Umgestaltung Vorstand DGAP-Ad-hoc: Immovaria Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges Immovaria Real Estate AG: Umgestaltung Vorstand 28.05.2019 / 16:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News IMMOVARIA Real Estate AG: Umgestaltung Vorstand Am 22. Mai 2019 wurde das Ausscheiden des Abwicklers Prof. Dr. Vahrenwald, Arnold Wilhelm Ernst August, Hannover, im Handelsregister eingetragen. Alleiniger einzelvertretungsberechtigter Vorstand der Gesellschaft ist laut Handelsregistereintragung vom 22.5.2019 nunmehr Herr Nico Lange. Über die Immovaria Real Estate AG Die Immovaria Real Estate AG ist eine Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft die ihr Vermögen in Immobilien und Beteiligungen aller Art investiert. Den Anlageschwerpunkt stellen dabei unterbewertete Immobilien und Immobilienobjektgesellschaften in renditestarken Ballungsräumen der Bundesrepublik Deutschland und Unternehmensbeteiligungen an Unternehmen mit erfolgreicher Immobilienbewirtschaftung dar. Die Immovaria Real Estate AG beschränkt sich bei ihren Investitionsentscheidungen nicht auf bestimmte Märkte. Entscheidend ist vielmehr das Ertragspotenzial eines Immobilienerwerbs bzw. einer möglichen Beteiligung. Die Aktien der Gesellschaft werden im Qualitätssegment m:access der Börse München gehandelt. Weitere Informationen unter: Immovaria Real Estate AG Lerchenbühlstraße 18 90419 Nürnberg http://www.immovaria-real-estate.de E-Mail: ir@immovaria-real-estate.de Tel.+49 (911) 933865 - 30, Fax. +49 (911) 933865 - 12 Immovaria Real Estate AG ISIN: DE000A0JK2B6 WKN: A0JK2B Börse: m:access München Amtsgericht Nürnberg HRB 33469 Kontakt: Nico Lange Lerchenbühlstr. 18 90419 Nürnberg Kontakt: Nico Lange Lerchenbühlstr. 18 90419 Nürnberg 28.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Immovaria Real Estate AG Lerchenbühlstr. 18 90419 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)911 93386530 Fax: +49 (0)911 93386512 E-Mail: info@ire.ag Internet: www.ire.ag ISIN: DE000A0JK2B6 WKN: A0JK2B Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 816731 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816731 28.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0JK2B6 AXC0209 2019-05-28/16:15