Freitag, 31. Mai 2019



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Die Magie der Liebe



Es kann im Büro passieren, an der Supermarktkasse oder auch über den Wolken auf dem Weg in den Urlaub: Die Liebe trifft Menschen aus heiterem Himmel. Sofort spüren sie, dass gerade etwas ganz Besonderes im Gange ist und diese Begegnung ihr Leben verändern wird. Es ist dieser magische Moment, wenn das Herz bis zum Hals klopft und plötzlich eine unglaubliche körperliche Anziehungskraft zu spüren ist. Doch so schnell die Gefühle füreinander entfachen, so schnell können sie auch wieder entschwinden. Trotz anfänglicher Euphorie und für die Ewigkeit angedachter Liebesversprechen kann die gegenseitige Begeisterung schon nach wenigen Monaten im Dauerstreit enden. Und schnell hat sich ausgezaubert, was so magisch begann.



Die Magie der Liebe ist nach wie vor ein faszinierendes, aber nur in Ansätzen wissenschaftlich geklärtes Phänomen. Bislang ist die Forschung noch auf keine Formel gestoßen, die das Geheimnis entschlüsselt, warum sich Menschen zu jemandem hingezogen fühlen. Stimmt das Sprichwort: "Gleich und gleich gesellt sich gern" oder sind es doch die Gegensätze, die der Liebe Spannung und Leidenschaft verleihen?



Fakt ist: Die Magie der Liebe hält sich weder an Regeln noch an Konventionen. Alles ist möglich, denn die Liebe ist eine wahre Wundertüte. Auch in einer jahrelangen Freundschaft kann plötzlich der Zauber der Liebe für ein Gefühlschaos sorgen. Was muss der andere haben, damit er in jemandem diesen ganz besonderen Zauber auslöst? "Die Magie der Liebe" am 31. Mai 2019 im "Nachtcafé".



Es gibt sicherlich romantischere Orte, um den Partner fürs Leben zu finden. Ausgerechnet in einem Hospiz begegnete Manuela Thoma-Adofo der Liebe ihres Lebens. Als ehrenamtliche Sterbebegleiterin kümmerte sie sich um eine 92-jährige Patientin. Bis plötzlich deren Sohn am Krankenbett auftauchte und das Schicksal seinen Lauf nahm. Daraus wurde eine Liebe aus vielen Gegensätzen: "Bei uns prallen Welten aufeinander. Aber bei uns ist es so wie bei zwei Seifenblasen, die sich treffen und zu einer ganz großen werden."



Es war auf einer Geburtstagsfeier, als sich die Blicke von Marlis Bredehorst und Eli Wolf ineinander verfingen: "Ich war sofort verliebt, denn auf einmal stimmte alles. Wir mochten uns, da störte nichts." Und auch 22 Jahre später hat die Begeisterung für die Pastorin nicht nachgelassen. Hier die Kölner Politikerin, da die evangelische Pfarrerin - die Liebe der ehemaligen NRW-Staatssekretärin zu ihrer Frau hat so manches Mal für Gesprächsstoff gesorgt. Erst recht, als sich gemeinsamer Nachwuchs ankündigte.



Liebe kennt weder Vorurteile noch Grenzen oder Normen. Es war Liebe auf den ersten Blick, als Mathias Mester seiner Traumfrau begegnete. Trotz 40 Zentimetern Größenunterschied und oft neugieriger Blicke führt das Paar eine Beziehung auf Augenhöhe: "Sie hat den ersten Schritt auf mich zugemacht und unser erstes Treffen eingefädelt", so der 1,42 m große Leistungssportler und siebenfache Weltmeister im Speerwerfen, der seit zwei Jahren mit der Kugelstoßerin Alina Kenzel liiert ist.



Sie kennen sich seit 34 Jahren, sind aber erst seit acht Jahren ein Paar: Michaela Scherer und Martin "Pharo" Bolze. In jungen Jahren wäre der Hypnose-Coach für sie nie als Partner in Frage gekommen: "Er trug einen Schnauzer und eine Vokuhila-Frisur. Gruselig!" Martin Bolze hingegen war schon damals hin und weg: "Michaela sah aus wie das damalige Schönheitsidol Farrah Fawcett aus 'Drei Engel für Charlie '. Erst 26 Jahre später kam der magische Augenblick, seitdem sind die beiden unzertrennlich.



Annegret Zwiebler war viermal verheiratet, doch tiefe Gefühle empfand die Textil-Unternehmerin nie für ihre Männer. Nur bei ihrem reinrassigen preisgekrönten Königspudel ging der Österreicherin das Herz auf. Kein Weg war zu weit für den geliebten Vierbeiner und seine regelmäßigen Hundefriseurbesuche in Norddeutschland: "Puppi hatte die schönsten Locken, war hochintelligent und bekam von mir das schönste Tafelservice. Er gab mir immer die Pfote am Bett und sagte mir Gute Nacht."



Was ist es genau, das uns gegenseitig in den Bann zieht? Was ist das Geheimnis der Partnerwahl und der Schlüssel zum Liebesglück? Gleich und gleich gesellt sich gern - oder ziehen sich doch eher Gegensätze an? Dr. Mathias Jung ist Paartherapeut und weiß, welche Faktoren die Magie der Liebe auslösen können. Doch nicht aus jedem magischen Moment entsteht etwas Dauerhaftes: "Um den passenden Deckel zum Topf zu finden, müssen wir auch Fehlversuche in Kauf nehmen", so Jung, der selbst in zweiter Ehe verheiratet ist.



Samstag, 01. Juni 2019



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Ein King zum Geburtstag - Elvis lebt im Westerwald



Was schenkt man einer Frau, die schon fast alles hat, zum 50. Geburtstag? Na klar, Elvis. Denn der lebt. Und zwar im Westerwald: Jonny Winters aus Kircheib gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Imitatoren des Kings in Deutschland. Zusammen mit seiner Frau Irma muss er sich jetzt ganz klammheimlich auf die Geburtstagsparty schleichen, denn Jonnys Auftritt soll für das Geburtstagskind eine Überraschung sein. Wie unauffällig es wohl ist, dass ein Herr mit glitzerndem Einteiler im Cadillac vorfährt?



"Die SWR-Reportage" begleitet Elvis-Imitator Jonny Winters und seine Frau Irma bei den Vorbereitungen für den Überraschungsauftritt.



Donnerstag, 06. Juni 2019



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten



Moderation: Ariane Binder



"Das Leben meiner Tochter" - der Reutlinger Schauspieler Christoph Bach in einem packenden Kinofilm zum Thema Organspende.



"William Kentridge" - der südafrikanische Künstler mit bekannten und neuen Werken bei einer umfassenden Ausstellung in Basel.



"Don't cry for me, Argentina" - Andrew Lloyd Webbers Musical "Evita" als Open-Air auf der Wilhelmsburg, Ulm.



"Der Eindringling - eine Autopsie" - Tanzregisseurin Helena Waldmann mit einer Uraufführung im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen.



Donnerstag, 20. Juni 2019



19.15 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



19.15 SR: Sellemols



Es grünt so grün - Sellemols unterwegs in der Natur



Freitag, 21. Juni 2019



08.20 h: Für SR nachgelieferten Untertitel beachten!



08.20 SR: Sellemols (WH von DO) Es grünt so grün - Sellemols unterwegs in der Natur



05.30 h: Für BW+RP geänderten Beitrag beachten!



05.30 (VPS 05.29) BW+RP: Elstner-Classics Tierschule Erstsendung: 11.10.2014 in SWR/SR Folge 115



Sonntag, 07. Juli 2019



21.45 BW+RP: Heinrich del Core "Ganz arg wichtig" Erstsendung: 26.12.2017 in SWR/SR



Mit dem schwäbischen Charme eines Halbitalieners beschreibt Heinrich del Core in seinem neuen Programm "Ganz arg wichtig" alltägliche Kuriositäten. Voller Selbstironie und Komik zieht der Italo-Schwabe das Publikum in den Bann seiner Alltagsgeschichten, die durch seine Schilderungen zu kuriosen, teils absurden Begebenheiten werden. Der Halbitaliener befasst sich mit einem innovativen Dusch-WC, gewährt Einblicke in die Abiturzeitschrift seiner Tochter und scheitert kläglich beim Versuch, männlich emanzipiert mit seiner Frau essen zu gehen. Vor ihm sind weder moderne Medien wie Facebook sicher noch Männer ab 50 auf E-Bikes. Denn eins ist dem preisgekrönten Kabarettisten und Comedian in knallroten Schuhen "ganz arg wichtig" - mit wahren Begebenheiten des Alltags sein Publikum einen ganzen Abend lang zu unterhalten.



