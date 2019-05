Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank wieder. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg erwägt die Bank möglicherweise eine Kapitalerhöhung. In den nächsten zwei Monaten solle diese bekannt gegeben werden. Bei den Verkäufen steht Nel auf dem zweiten Platz. Die Aktie des Konzerns ist erstmals über einen Euro gestiegen. Damit bewertet die Börse das Unternehmen mit über 1,2 Milliarden Euro. Der erwartete Jahresumsatz für 2019 liegt hingegen bei gut 58 Millionen Euro.