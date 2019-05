Während Unternehmerverbände das EuGH-Urteil zur Arbeitszeiterfassung verdammen, geben viele Wissenschaftler den Richtern recht: Wer regelmäßig zu viel arbeitet, ist unglücklicher - und weniger produktiv.

Wenn Stechuhren ein Relikt aus der Steinzeit sind, dann ist Tim Mois ein Vorzeige-Höhlenmensch. Mois ist Gründer und Geschäftsführer von Sipgate, einem Düsseldorfer Unternehmen für Internettelefonie - und seine 170 Mitarbeiter lässt er täglich ein- und ausstempeln. Das Ziel: Niemand sollte mehr als 40 Stunden pro Woche arbeiten. "Überstunden machen nicht produktiver", so Mois. "Ganz im Gegenteil: Wenn das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit nicht stimmt, wirkt sich das negativ auf Motivation, Leistungsfähigkeit und Kreativität aus."

Bei Sipgate ist seit zehn Jahren Alltag, was der Europäische Gerichtshof in allen Unternehmen in der EU zur Pflicht machen will. In einem viel diskutierten Urteil entschieden die Richter, dass Firmen die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter systematisch erfassen müssen. Das Urteil könnte fast die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland betreffen. So schätzt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass gut jeder Fünfte wöchentlich zwei bis fünf Überstunden macht, 15 Prozent arbeiten fünf bis zehn Stunden mehr, und neun Prozent bleiben sogar noch länger im Büro. Dabei zeigen ökonomische Studien eindeutig: Überstunden machen unglücklich - und unproduktiv.

Die Sipgate-Mitarbeiter können nicht nur stempeln, sondern ihre Arbeitszeiten jederzeit von Hand nachtragen. Natürlich sei es bei einem Unternehmen mit mehreren Hunderttausend Kunden normal, dass unvorhergesehen Dinge passierten, ...

