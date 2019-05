Serviceware SE in den MSCI Germany Micro Cap Index aufgenommen DGAP-News: Serviceware SE / Schlagwort(e): Sonstiges Serviceware SE in den MSCI Germany Micro Cap Index aufgenommen 28.05.2019 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Serviceware SE in den MSCI Germany Micro Cap Index aufgenommen Bad Camberg, 28. Mai 2019 Die Serviceware SE ("Serviceware", WKN A2G8X3), ein führender europäischer Anbieter von Softwarelösungen für den Enterprise-Service-Management-Markt ("ESM-Markt"), wird mit Ende des Börsenhandels am heutigen Tag in den MSCI Germany Micro Cap Index aufgenommen. Harald Popp, CFO und Mitbegründer von Serviceware: "Die Aufnahme in den MSCI Germany Micro Cap Index durch den führenden Indexanbieter MSCI freut uns sehr. Dadurch gewinnt unser Unternehmen auch bei internationalen Anlegern weiter an Bekanntheit." Über Serviceware SE Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen, mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können. Die einzigartige integrierte und modulare ESM-Plattform besteht aus den proprietären Softwarelösungen helpLine (Service Management), anafee (Financial Management) und Careware (Field und Customer Service Management). Mit der Übernahme der SABIO GmbH hat Serviceware zudem die ESM-Plattform um ein starkes Knowledge Management Modul erweitert. Serviceware hat mehr als 700 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 9 DAX-Unternehmen sowie 4 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt 378 Mitarbeiter (Stand 30.11.2018). Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware.se Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: Serviceware@edicto.de 28.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Serviceware SE Carl-Zeiss-Str. 16 65520 Bad Camberg Deutschland Telefon: +49 6434 930 76-0 Fax: +49 6434 930 76-300 E-Mail: contact@serviceware.se Internet: www.serviceware.se ISIN: DE000A2G8X31 WKN: A2G8X3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816589 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816589 28.05.2019 ISIN DE000A2G8X31 AXC0234 2019-05-28/17:30