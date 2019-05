Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta038/28.05.2019/17:15) - Die ACS Landwirtschafts AG lädt hiermit ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu der



am Montag, den 24. Juni 2019, um 12:00 Uhr



im THE SQUAIRE Regus Conference Center am Flughafen Frankfurt/Main, Ebene 5 in THE SQUAIRE 12 Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main



stattfindenden



ordentlichen Hauptversammlung



ein.



Die Tagesordnung besteht wie folgt:



1. Bericht des Vorstandes mit Vorlage des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2018, der Vorstellung des Konzernabschlusses der ACS-Gruppe zum 31.12.2018, des Berichts des Aufsichtsrates sowie Geschäftsausblick für das Jahr 2019



2. Ergebnisverwendung



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Verlust des Geschäftsjahres 2017 auf neue Rechnung vorzutragen.



3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018



Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.



4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018



Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.



5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019



Der Aufsichtsrat schlägt vor, die FALK GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Im Breitspiel 21, 69126 Heidelberg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. Solange die Gesellschaft nach den Vorschriften des HGB nicht prüfungspflichtig ist, bleibt die Entscheidung, ob überhaupt ein Prüfungsauftrag erteilt wird, dem Aufsichtsrat der Gesellschaft vorbehalten.



6. Verschiedenes



Berlin, den 23.05.2019



Der Vorstand



Georg von Nolcken Dr. Christian Ebmeyer



(Ende)



Aussender: ACS Landwirtschafts AG Adresse: Rankestraße 9, 10789 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: ACS Landwirtschafts AG E-Mail: info@acs-landwirtschaft.de Website: www.acs-landwirtschaft.de



ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1559056500800



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 28, 2019 11:15 ET (15:15 GMT)