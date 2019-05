In aller Kürze geht Jürgen Schmitt heute auf den Handelsstart in New York ein, denn damit kommt wieder etwas Schwung in den gestern doch eher lethargischen Börsenhandel. Dabei gibt es einige Besonderheiten, auf die man aktuell durchaus ein Auge werfen sollte. So hat Momo erstklassige Quartalszahlen präsentiert, Activision Blizzard wurde von Goldman Sachs zum Kauf empfohlen. Hingegen herrscht bei den deutschen Automobil-Zulieferern "Land unter". Hier könnten kurzfristig Kapitalerhöhungen erfolgen, ...

