Guten Morgen,TESLA überrascht die deutsche Autoszene mit der Ankündigung, in der Nähe von Berlin die nächste Gigafactory bauen zu wollen. Damit setzt er die hiesigen Hersteller ordentlich unter Druck, denn wenn der Pionier aus Kalifornien direkt vor der Haustür der Konkurrenz ab 2021 die nächsten Volumenmodelle (Modell Y, ein Crossover) produziert, um den europäischen Markt zu sichern, dürfte das in Politik und Gesellschaft nicht unbemerkt bleiben.Bildnachweis: © Fotograf - Bram Van OostEin Tesla "Made in Germany" ist mit Sicherheit eine gute Idee! Elon Musk umgeht damit auch alle möglichen Zoll-Risiken der kommenden Jahre, egal ob von Trump oder anderen Politikern. So oder so: TESLA versteht es, das Strompedal durchgedrückt zu halten und sich von allen anderen Entwicklungen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Die Aktie honorierte das Unterfangen mit +1,4% und wir erwarten, dass der Titel alsbald den alten Rekord erreichen wird. Dann sehen wir weiter.

