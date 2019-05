ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat sich am Dienstag im Einklang mit den meisten anderen größeren Börsen in Europa wenig verändert gezeigt. Dass die Schweizer Wirtschaft im ersten Quartal 2019 kräftig an Dynamik gewonnen hat und dem Muster in anderen europäischen Ländern gefolgt ist, sorgte für keinen Auftrieb. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im ersten Quartal Jahresvergleich um 1,7 Prozent, wohingegen Ökonomen nur ein Plus von 0,8 Prozent erwartet hatten.

Am Ende des Handels lag der SMI 0,3 Prozent zurück bei 9.681 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Geberit. Umgesetzt wurden 55,72 (zuvor: 22,85) Millionen Aktien.

Die Einzelkurse im SMI bewegten sich in einem eher engen Rahmen zwischen plus 0,7 Prozent bei Swiss Re und minus 1,1 Prozent bei Roche. Swatch gaben um 0,4 Prozent nach. Laut den Analysten der UBS ist das Marktumfeld für den Uhrenhersteller weiter schwierig. Die Preissegmente, in denen Swatch am stärksten exponiert sei, blieben nach wie vor hinter den Erwartungen zurück. Aktuelle Export-Zahlen zu Schweizer Uhren zeigten, dass nur das hochpreisige Segment Wachstumsraten aufweise, während bei Uhren im niedrigeren Preissegment Rückgänge zu verzeichnen seien. Der Kurs der Luxusmarke Richemont legte um 0,4 Prozent zu.

Novartis profitierten nicht von einem von 95 auf 99 Franken angehobenen Kursziel durch die Citigroup. Nachdem das Novartis-Präparat Zolgensma für die Behandlung spinaler Muskelatrophie in den USA für einen breiteren Anwendungsrahmen zugelassen wurde als erwartet, haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen angehoben. Novartis gingen kaum verändert aus dem Tag mit 88,46 Franken.

