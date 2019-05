Zürich (ots) - Miriam Baumann-Blocher, die Tochter von

Ex-Bundesrat Christoph Blocher (SVP), will das Standortnetz und die

Produktlinien des Basler Läckerli Huus im Inland ausbauen. Das sagt

die Eigentümerin und Geschäftsleiterin des Traditionsunternehmens zur

«Handelszeitung» im Interview. «Wir arbeiten gerade an einer völlig

neuen Version des Basler Läckerli, die wir im Herbst lancieren

wollen.»



Auch das Filialnetz soll erweitert werden. «Auf unserer

Wunschliste stehen Zürich und Genf für einen zweiten Laden oder auch

Lugano.» Akquisitionen sind dabei ein Thema: «Es könnten neue

Standorte, neue Technologien, neue Distributionsmodelle sein oder

Akquisitionen im Bereich der Kapazitätsauslastung. Sogar die

Expansion in neue Geschäftsfelder ist möglich», sagt Baumann-Blocher.



Eine Ausschreibung der Schweizer Armee für Snackartikel läuft

gerade. Baumann-Blocher hat sich beworben und dazu eine Eingabe

gemacht, wie sie im Interview erklärt. Das Ergebnis der Ausschreibung

bleibt abzuwarten.



Im Ausland hatte die Unternehmerin weniger Glück. Nummer eins

unter den Auslandsmärkten des Läckerli Huus ist Japan. Wenig

erfolgreich lief es hingegen in China. «Wir haben unsere drei

Standorte in China geschlossen und das Joint Venture aufgelöst. Das

investierte Kapital war aufgebraucht.»



