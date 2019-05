Zürich (ots) - Nach dem Versicherer Helvetia könnte auch die Swiss

Life die Umwandlungssätze im Pensionskassengeschäft deutlich senken,

wenn die Politik weiter an den bisherigen Vorgaben im

Vorsorgegeschäft festhält. Das bestätigt Swiss-Life-Manager

Hans-Jakob Stahel gegenüber der «Handelszeitung». Komme nicht bald

eine substanzielle Reform, werde man auf ein ähnliches Modell

wechseln wie Helvetia. Diese hat unlängst eine Senkung der

Renten-Umwandlungssätze tief unter den gesetzlichen Zielwert von 6,8

Prozent angekündigt. Sie kann das, weil viele Versicherte

überobligatorische Guthaben besitzen, die vom Minimalsatz nicht

betroffen sind. In Einzelfällen fliessen solche freiwillig

einbezahlten Guthaben gar nicht in zusätzliche Renten, wie

HZ-Berechnungen zeigen.



Heute werden jährlich Milliardenbeträge innerhalb der beruflichen

Vorsorge umverteilt. Freiwillig einbezahlte Gelder werden verwendet,

um das Obligatorium zu subventionieren, und Junge bezahlen direkt an

die laufenden Renten der bereits Pensionierten. Die Folge davon: KMU

mit einer ungünstigen Mitarbeiterstruktur erhalten kaum noch

Anschluss an die Vorsorgewerke von Lebensversicherern. «Wenn einer zu

viele alte Angestellte hat oder solche mit wenig Überobligatorium,

nehmen wir ihn nicht auf», sagt Swiss-Life-Manager Stahel. Und

Helvetia-Manager Donald Desax sagt, man habe 2018 bei der Hälfte

aller Anfragen nicht einmal eine Offerte gemacht, da diese «zu hohe

Verluste» beim Verrenten auslösen würden.



