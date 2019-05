EU vs. Italien: Neue Anlegersorgen am Horizont?

Am heutigen Dienstag zeigte sich der DAX nur wenig bewegt. Nach der Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA, dem angekündigten Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May und der Europawahl 2019 beruhigten sich die Märkte ein wenig. Die Ruhe könnte jedoch bald gestört werden.

Das war heute los. Auch die US-Börsen starteten nach dem verlängerten Wochenende gemächlich in die neue Börsenwoche. Zwar zeigten sich Anleger hierzulande erleichtert, dass die EU-kritischen Parteien bei der Europawahl nicht so gut abgeschnitten haben wie befürchtet, allerdings kursiert am am Markt die Angst davor, dass es zu einem neuen Streit zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung über die Schulden des Landes kommen könnte. Ein weiterer Grund, warum es heute alles andere als euphorisch am deutschen Aktienmarkt zuging.

Den vollständigen Artikel lesen ...