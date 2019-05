TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR Group gibt Veränderungen im Aufsichtsrat bekannt DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Personalie/Personalie TOM TAILOR Holding SE: TOM TAILOR Group gibt Veränderungen im Aufsichtsrat bekannt 28.05.2019 / 19:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 28. Mai 2019. Der Aufsichtsratsvorsitzende der TOM TAILOR Holding SE ("Gesellschaft") Dr. Thomas Tochtermann hat heute sein Amt aufschiebend bedingt auf die gerichtliche Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds, spätestens aber zum 25. Juni 2019, niedergelegt. Diese Entscheidung erfolgte einvernehmlich auf Bitten des Großaktionärs Fosun International, der in der derzeitigen Sondersituation der Gesellschaft eine stärkere Repräsentanz im Aufsichtsrat anstrebt und dies als eine der Voraussetzungen für seine weitere Teilnahme an den Finanzierungsdiskussionen sieht. Es ist vorgesehen, dass mit dem Ausscheiden von Dr. Thomas Tochtermann aus dem Aufsichtsrat dessen bisheriges Mitglied Frau Dr. Junyang (Jenny) Shao den Aufsichtsratsvorsitz in der Gesellschaft übernimmt und Michael Chou, CFO der Fosun Fashion Group, in den Aufsichtsrat als Mitglied eintritt. Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-168 E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com 28.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816879 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816879 28.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0STST2 AXC0271 2019-05-28/19:14