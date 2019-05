Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG bestellt Vorsitzenden des Vorstandes DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG bestellt Vorsitzenden des Vorstandes 28.05.2019 / 19:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG bestellt Vorsitzenden des Vorstandes Berlin, 28. Mai 2019. Der Aufsichtsrat der TLG IMMOBILIEN AG hat im Rahmen seiner heutigen Sitzung beschlossen, Herrn Barak Bar-Hen mit Wirkung zum 3. Juni 2019 für einen Zeitraum bis zum 2. Juni 2023 zum Mitglied des Vorstandes und Vorsitzenden des Vorstandes (Chief Executive Officer) zu bestellen. Kontakt Sven Annutsch Investor Relations TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Tel: 030 2470 6089 Fax: 030 2470 7446 E-Mail: ir@tlg.de Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z Indizes: SDAX Wertpapierbörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange 28.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 2470 - 50 Fax: 030 - 2470 - 7337 E-Mail: ir@tlg.de Internet: www.tlg.de ISIN: DE000A12B8Z4 WKN: A12B8Z Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 816859 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816859 28.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A12B8Z4 AXC0272 2019-05-28/19:31