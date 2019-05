IRW-PRESS: Tristar Gold Inc.: Royal Gold erwirbt Lizenzgebühr am Goldprojekt Castelo de Sonhos von TriStar

(Scottsdale, AZ), TriStar Gold Inc. freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Royal Gold, Inc. (Royal Gold) eine schriftliche Vereinbarung über eine Gesamtinvestition in Höhe von 8,0 Millionen USD durch Royal Gold oder seine Tochtergesellschaft unterzeichnet hat. Die Vereinbarung gliedert sich in zwei Teile:

1. TriStar hat für einen Barbetrag von 500.000 US-Dollar eine Option auf den Erwerb einer NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % am Konzessionsgebiet Castelo de Sonhos (CDS), deren Ausübungspreis unter Bezugnahme auf die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven bei CDS bestimmt wird - falls und wenn Royal Gold die Ausübung der Option beschließt -, an Royal Gold verkauft. TriStar und Royal Gold haben eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, in der die Bedingungen festgelegt sind, u.a., dass TriStar verpflichtet ist, den Ausübungspreis, den Royal Gold bei Ausübung der Option auf die Lizenzgebühr zahlt, für den Rückkauf von 50 % einer bestehenden NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % am Konzessionsgebiet CDS verwendet, sodass die Höhe der gesamten Lizenzgebühren für das Konzessionsgebiet nach diesen Transaktionen unverändert ist; und

2. TriStar und Royal Gold werden in exklusive Verhandlungen eintreten, um zwei anschließende Transaktionen im Gesamtwert von 7,5 Millionen USD abzuschließen:

a. TriStar wird eine neue NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % am Konzessionsgebiet CDS an Royal Gold verkaufen und gewähren.

b. TriStar wird Royal Gold 19.640.000 Stammaktienkaufwarrants gewähren, die Royal Gold innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Abschlussdatum jeweils zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,25 CAD berechtigen.

Der Gesamterlös aus der Transaktion wird für die Weiterentwicklung des Goldprojekts CDS in die Machbarkeitsphase, die Beantragung von Genehmigungen bei CDS und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Durchführung der anschließenden Transaktionen steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, darunter die Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Wir freuen uns sehr, Royal Gold als einen Partner zu gewinnen, meint Nick Appleyard, President und CEO von TriStar. Royal Gold genießt ein hohes Ansehen für seinen Erfolg bei der Akquisition und Verwaltung eines Portfolios von Lizenzgebühren und Metall-Streams. Sein Interesse an einer Lizenzgebühr an CDS schließt an unsere schnelle und kostengünstige Erschließung des Projekts CDS in den vergangenen zwei Jahren an. Diese Transaktion mit Royal Gold ist ein wichtiger Schritt, der zur Risikominderung des Projekts durch eine Machbarkeitsstudie und Genehmigungsaktivitäten beiträgt, die wiederum den Weg zur Produktion beschleunigen.

Über TriStar:

TriStar Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich vor allem auf Edelmetall-Konzessionsgebiete auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert, die Potenzial haben, sich zu bedeutenden Produktionsbetrieben zu entwickeln. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel TSG gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.tristargold.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TriStar Gold Inc.

Nick Appleyard

President & CEO

480-794-1244

info@tristargold.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung könnte es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze handeln, die keine historischen Fakten darstellen und im Einklang mit den Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 getätigt wurden. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwartet oder wird erwartet bzw. von Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen werden, zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören der Umfang und der Erfolg des geplanten Explorationsprogramms für das Projekt Castelo de Sonhos sowie die Einschätzung des Unternehmens, dass es einen klaren Titel für das Grundstück Castelo de Sonhos hat. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den angemessenen Erwartungen und dem Geschäftsplan des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt, die sich je nach wirtschaftlichen, politischen und wettbewerbsbedingten Rahmenbedingungen und Eventualitäten ändern können. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass sich solche Annahmen ändern bzw. die Ergebnisse und Schätzungen erheblich von den geschätzten oder erwarteten zukünftigen Ergebnissen, Erfolgen oder Positionen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne des Unternehmens ändern, sind unter anderem: Änderungen bei der Nachfrage nach und dem Preis von Gold und anderen Rohstoffen (wie etwa Kraftstoff und Strom) sowie Währungen; Änderungen oder Fehlentwicklungen an den Wertpapiermärkten; die gesetzlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Brasilien; die Notwendigkeit, Genehmigungen einzuholen und die Gesetze und Vorschriften sowie andere regulatorische Auflagen zu erfüllen; die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen/Erwartungen abweichen oder das wahrgenommene Potenzial der Projekte des Unternehmens sich nicht realisieren lässt; das Risiko von Unfällen, Anlagenausfällen und Personalstreitigkeiten oder unvorhersehbare Schwierigkeiten oder Unterbrechungen; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben bei den Erschließungsprogrammen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit den Explorations-, Förder- oder Erschließungsaktivitäten; der spekulative Charakter der Goldexploration und -erschließung, einschließlich der Risiken, die aus abnehmenden Mengen oder Erzgehalten von Reserven und Ressourcen resultieren; und die Risiken in Zusammenhang mit dem Explorations-, Erschließungs- und Bergbaugeschäft. Das Management des Unternehmens hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen bzw. zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

