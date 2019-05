The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.05.2019



ISIN Name



AU000000POH7 PHOSPHAGENICS LTD

BMG393381014 GLOBAL BR.GR.HOLD.HD-0125

CA15643T2065 CENTURION MINERALS LTD.

CA2966511024 ESPIAL GROUP INC.

CA89785C1077 TRUE LEAF MEDICINE INTL

KYG750041041 RENHE COMM.HLDGS HD -,01

NL0000400653 GEMALTO N.V. EO 1