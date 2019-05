In Argentinien haben die Gewerkschaften zum fünften Generalstreik gegen die Wirtschaftspolitik des konservativen Präsidenten Mauricio Macri aufgerufen. Mit dem 24-stündigen Ausstand am Mittwoch will der Gewerkschaftsbund CGT gegen die hohe Inflation, die fallende Industrieproduktion, den Anstieg der Kosten öffentlicher Dienstleistungen und die Arbeitslosigkeit protestieren.

"Wenn die Regierung nicht sofort Maßnahmen einleitet, wird die Wirtschaftskrise nur schlimmer werden", erklärte CGT-Generalsekretär Rodolfo Daer dem Sender Radio Mitre. Das Bruttoinlandsprodukt ist in Argentinien 2018 um 2,5 Prozent gefallen.

Die Regierung setzt auf eine Verminderung der hohen Inflationsrate in den kommenden Monaten und auf die Deviseneinkommen einer guten Soja- und Getreideernte. "Wir sind überzeugt, dass wir uns auf dem Weg eines wirklichen Fortschritts befinden", twitterte Macri am Dienstag. Der Staatschef stellt sich Ende Oktober zur Wiederwahl./jg/DP/he

