- Nachhaltigkeit ist wegweisend für die Zukunft der globalen Nuss- und Trockenobstwirtschaft



- Nächster INC Congress findet vom 28. bis 30. Mai 2020 in Dubai, VAE, statt



Boca Raton, Florida (ots/PRNewswire) - Das International Nut and Dried Fruit Council (INC) hat den 38. World Nut and Dried Fruit Congress veranstaltet. Der Kongress, der vom 23. bis 25. Mai 2019 im Boca Raton Resort & Club in Florida, stattfand, zog über 1.300 Teilnehmer aus 63 Ländern an, die hier zusammenkamen, um Erkenntnisse und Ideen zu Marktentwicklung und Marktdynamik, neuesten gesundheitswissenschaftlichen Ergebnissen, dem Stand der Forschung zum Thema Nussallergien und zum nachhaltigen Wachstum der Branche auszutauschen.



Produktionsperspektiven für Nüsse und Trockenobst



Wie von den Branchenführern während der Roundtables des Kongresses diskutiert, wird die weltweite Nussproduktion mit 7,5 Millionen metrischen Tonnen (auf Nusskern-Basis, ausgenommen Pistazien in der Schale) beziffert, was einer Steigerung von 5% gegenüber der vorhergehenden Saison entspricht. Es ist deutlich zu früh, um die endgültigen Erträge einzuschätzen, aber die signifikantesten Zuwächse seit 2018/19 werden für Haselnüsse, Walnüsse und Mandeln mit Steigerungen um jeweils 14%, 13% und 11% erwartet.



Nach ersten Schätzungen ist für 2019/20 mit einer Erdnussproduktion von global 40,5 Millionen MT (in der Schale) zu rechnen, 1,2 Millionen MT mehr als 2018/19.



Das weltweit erzeugte Trockenobstvolumen wird mit 3,2 Millionen MT prognostiziert, was einem Anstieg von 3% gegenüber 2018/19 entspricht, dies aufgrund der voraussichtlich gestiegenen Produktion von Trockenpflaumen (14%), Datteln (8%) und Aprikosen (7%).



Die Ausrichtung der Bemühungen auf die Nachhaltigkeit erwies sich als Renner bei den Roundtables, ebenso wie pflanzliche Ernährung und gesunde Snacks als Möglichkeit, den Verbrauch von Nüssen und getrocknetem Obst zu begünstigen.



Über drei Tage verteiltes Programm voller Anregungen



Dr. Oz, Talkshow-Gast und Fernsehmoderator, sprach während der Sitzung "Issues Communicating the Message of Health" zu den Schwierigkeiten, das Bewusstsein für Gesundheit zu vermitteln, während Herr Hamdi Ulukaya, Gründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von Chobani, in einer "Chat with CEO's" Session diskutierte, wie Innovation und Humanisierung von Unternehmen die Gesellschaft verändern können. Der dritte Hauptredner, Herr Brad Rose, Executive VP von Rose Research, gab einen Überblick darüber, wie neue Technologien Marketing und Consumer Insights prägen.



Im Rahmen des wissenschaftlichen Seminars referierte Dr. Vicki McWilliam, eine auf Allergien spezialisierte Ernährungsexpertin und Forscherin am Royal Children's Hospital in Melbourne, zu den Fortschritten bei der Nussallergieforschung. Prof. Linda Tapsell, eine führende australische Wissenschaftlerin, die an der School of Medicine der University of Wollongong forscht, behandelte im Nutrition Seminar das Thema Nüsse als Bestandteil einer gesunden Ernährung.



Goretti Guasch, Geschäftsführer des INC, präsentierte den INC Jahresbericht und stellte die neue Marketingkampagne des INC vor, die Nüsse und Trockenfrüchte für ein gesundes Frühstück propagiert, das die Energie liefert, die man braucht, um sich seinen täglichen Herausforderungen zu stellen. Herr Mark Mariani, Executive Chairman der Mariani Packing Company, kündigte das Ende seines Vorsitzes beim INC an und übergab das Amt an Herrn Michael Waring, dem Vorstandsvorsitzenden von MWT Foods. Zum Abschluss wurde der Termin für den nächsten Kongress bekanntgegeben, der vom 28. bis 30. Mai 2020 in Dubai, VAE, stattfinden wird.



Auszeichnung für besondere Verdienste



Die INC Awards, die jährlich im Rahmen des INC Kongresses vergeben werden, zielen auf die Anerkennung herausragender Führungskräfte und Visionäre ab, die einen Beitrag zur Branchenexzellenz in der Nuss und Trockenobstindustrie leisten. In Boca Raton konnte Herr Bert Steir, Vice President der Wonderful Company, den Individual Golden Nut Award entgegennehmen, der Corporate Golden Nut Award ging an die Costco Wholesale Corporation. Prof. Linda Tapsell wurde mit dem Award for Excellence in Research ausgezeichnet, der Excellence in Gastronomy Award wurde an Andrew Roenbeck vergeben, Küchenchef des Boca Raton Resort & Club.



