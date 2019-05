Tribunal für Patentklagen und Berufungen (Patent Trial and Appeals Board) bestätigt Gültigkeit des US-Patents 7.969.558 von Velodyne

Velodyne hat eine vom Wettbewerber Quanergy eingereichte Patentklage gewonnen. Mit seiner Entscheidung vom 23. Mai 2019 bestätigte das US-Tribunal für Patentklagen und Berufungen (US Patent Trial and Appeals Board) die Patentfähigkeit aller Ansprüche des bahnbrechenden Patents 558 von Velodyne. Das Patent 558 bezieht sich auf ein Lidar-basiertes 3D-Punktwolken-Messsystem für autonome Fahrzeuge, ADAS, Robotik-Vision und andere verschiedene Anwendungen.

"Velodyne Lidar Inc. ist Erfinder des Surround-View-Lidars und wir waren zuversichtlich, dass unser Patent aufrechterhalten wird", so Marta Hall, Präsidentin von Velodyne Lidar, Inc. "Das Urteil war keine Überraschung, denn das Echtzeit-Surround-View-Lidar wurde von unserem Gründer David Hall erfunden, und das Unternehmen hält eine Reihe grundlegender Patenten für diese Technologie. Wir sind ein innovatives Unternehmen und werden immer wieder Technologien erfinden und erneuern, deshalb nehmen wir den Schutz unseres schwer erarbeiteten geistigen Eigentums ernst. Als Reaktion auf das Urteil werden wir unsere Durchsetzungsmöglichkeiten prüfen."

Velodyne liefert die größte Menge von Lidar-Sensoren an die Automobilindustrie und hat mehr als 250 Kunden weltweit. Lidar-Sensoren sind zentraler Bestandteil autonomer Fahrzeuge (AF) und moderner Fahrerassistenzsysteme (FAS). Der ursprünglich als Lösung für AFs eingeführte Lidar-Markt wächst schnell für Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems), die Verkehrstote bei Frontalunfällen, Fahrradunfällen und Fußgängern reduzieren könnten. Die 3D-Vision des Lidars wird zunehmend als wichtiger Sensor zur Erkennung von Fahrbahngefahren und für öffentliche Sicherheit anerkannt.

Die Technologie verfügt über die 3D-Vision, die "Augen" für Roboter und Maschinen bietet, für Anwendungen außerhalb der Automobilindustrie. Die Sensoren von Velodyne werden derzeit in einer Vielzahl neuer Technologien und rasch wachsender Branchen verkauft und verwendet, darunter u. a. unbemannte Fluggeräte, Lieferdienste, Mapping, Industrierobotik, Arbeitsschutz, Sicherheit, Präzisionslandwirtschaft, Spiele und Schifffahrt.

