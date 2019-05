An der Wall Street haben sich mit etwas Verzögerung die alten Handelssorgen wieder in Erinnerung gerufen. Der Dow Jones Industrial hatte am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende zunächst noch etwas an seine moderaten Gewinne vom Freitag angeknüpft, bevor die Stimmung kippte und der US-Leitindex letztlich recht deutlich im Minus stand.

Am Ende verlor der Dow 0,93 Prozent auf 25 347,77 Punkte. Die Charttechnik-Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar sehen kurzfristig weiterhin im Bereich zwischen 25 200 und 25 400 eine bewährte Nachfragezone, die zuletzt jedoch immer stärker unter Druck gekommen sei.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,84 Prozent auf 2802,39 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab lediglich um 0,31 Prozent auf 7278,38 Punkte nach - Hier federte ein Kurssprung beim Chipkonzern AMD die Verluste etwas ab./la/he

