Al Alawi and Co. geht Kooperationsvertrag mit Andersen Global ein

Al Alawi and Co., eine führende Full-Service-Kanzlei mit Sitz im Oman, hat einen Kooperationsvertrag mit Andersen Global abgeschlossen. Mit der Hinzunahme von Al Alawi and Co. wird das Team von Andersen Global um 37 Jahre fachliche Erfahrung im Nahen Osten bereichert.

Al Alawi and Co. ist eine der größten und ältesten unabhängigen Anwaltskanzleien im Oman und unterhält Büros in Maskat und Salala. Dr. Ali Khamis Al Alawi gründete die Kanzlei im Jahr 1982. Seither bietet sie steuerliche und rechtliche Betreuung für multinationale und nationale Konzerne, Privatunternehmen, Behörden und Einzelpersonen. Diese Betreuung geschieht in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Umstrukturierungen, Partnerschaften, internationaler Handel, Kapitalbeteiligungen, Gewerbe, geistiges Eigentum und Immobilienrecht.

"Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns nicht nur ermöglichen, unsere Dienste auf ein größeres Spektrum von Kunden auszuweiten. Wir betrachten sie auch als Vergrößerung unserer Familie", sagte Dr. Ali Khamis Al Alawi. "Mein Sohn und meine Tochter sind ebenfalls äußerst erfahrene Mitglieder unserer Kanzlei. Bei der Andersen-Familie können wir unsere gemeinsamen Werte erstklassiger, effizienter und nahtloser Arbeit ebenfalls erkennen."

Mark Vorsatz, Vorstandsvorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax LLC, sagte: "Bei unserem ersten Treffen war ich vor allem beeindruckt von der Offenheit und Transparenz sowie dem erstklassigen Service, mit dem die Kanzlei arbeitet." Diese Werte vertreten auch wir. Daher wird sich die Kanzlei sehr gut in unser erweitertes Team einfügen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 144 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

