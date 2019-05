Die 39. Arita- und Imari-Porzellanausstellung Das Alte und das Neue in Harmonie

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, wird vom 1. Juli bis 5. August 2019 Gastgeber der 39. Arita- und Imari-Porzellanausstellung Vom Ursprung zum modernen Stil ("39th Arita and Imari Porcelain Exhibition From Origin to Modern Style") sein, die den Besuchern das Arita- und Imari-Porzellan, die ersten Keramikwaren von der japanischen Südinsel Kyushu, näherbringt. Zu sehen sind "Ko-Imari" (oder Alt-Imari) Porzellan, das in der Edo-Epoche des 17 Jahrhunderts bei europäischen Aristokraten zu beliebten Kunstgegenständen wurde, und wunderschönes Porzellan der renommierten Keramikhersteller, das sich in der 400-jährigen Kunstgeschichte entwickelt hat. Außerdem werden acht renommierte und moderne Porzellanhersteller aus den Regionen Arita und Imari der Präfektur Saga in Kyushu ihre Produkte präsentieren und zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus werden sieben unserer Restaurants speziell zubereitete Speisen auf Arita- und Imari-Porzellan anbieten. Viele Gäste können Porzellanprodukte kaufen, nachdem sie in unseren Restaurants gegessen haben und diese tatsächlich sehen und fühlen konnten.

Specially prepared Japanese foods using Arita and Imari tableware served throughout July 2019 to commemorate the 39th annual Arita and Imari Porcelain Exhibition. (Photo: Business Wire)

Die Raumgestalterin und Vorsitzende der Japanischen Vereinigung von Partyplanern (Japan Party Planner Association) Yoko Maruyama und ihre Mitarbeiter werden anhand von Porzellangeschirr spezielle, abgestimmte Tischdekorationen kreieren, um zu zeigen, wie Porzellan zum Vergnügen der Ausstellungsteilnehmer schön in den Alltag integriert werden kann.

In diesem Jahr findet die Ausstellung zum 39 Mal statt, was das starke Interesse an den Arita- und Imari-Porzellanprodukten widerspiegelt. Diese Ausstellung soll auch unseren internationalen Gästen, die über 75 aller Gäste ausmachen, die Möglichkeit geben, die Schönheit der traditionellen japanischen Arita- und Imari-Porzellanprodukte zu erleben.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 15 Restaurants und Bars und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns aufgrund unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Services besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hochzeitskimonos zum Anprobieren, die Teezeremonie und vieles mehr. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen und Dienstleistungen finden Sie auf unserer Webseite sowie auf YouTube, Facebook und Instagram.

