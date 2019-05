Transphorm Inc., der Marktführer für Design und Herstellung der verlässlichsten Hochspannungshalbleiter aus Galliumnitrid (GaN) mit JEDEC- und AEC-Q101-Qualifizierung, hat heute bestätigt, dass der taiwanesische Erstausrüster Wentai Technology Corporation eine Reihe von Netzteilen aus Titan im ATX-Format für Gaming-Anwendungen entwickelt hat, die Aidan genannt werden. Das Vorzeigeprodukt Aidan-T1616 nutzt dabei die dritte Generation des GaN-FET TP65H050WS von Transphorm mit 50 Milliohm in einem PFC mit interleaved CCM. Das Ergebnis ist ein komplett modulares, geräuscharmes Titan-Netzteil (power supply unit, PSU) mit "80 PLUS"-Zertifizierung und 1.616 W Leistung mit beinahe 95 Effizienz.

Wentai's new 1.6 kW ATX PC Gaming PSU uses Transphorm's Gen III GaN FETs to achieve an 80 PLUS Titanium power rating with approx. 95% efficiency. (Photo: Business Wire)